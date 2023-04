Il sorriso dei più fragili all’"Agricola"

Alberi in vetro: sono la suggestiva novità che porterà in fiera, come allestimento, l’Agricola Carraia di Capannori che quest’anno varca il traguardo dei 40 anni. Una realtà promossa da Anffas Onlus di Lucca che impiega lavoratori con disabilità intellettive e problemi di relazione che in questa attività di piccolo giardinaggio e cura dei fiori, accompagnati da educatori ed esperti, acquisiscono sapere e, soprattutto, scoprono grandi gioie come hanno testimoniato loro stessi nella conferenza stampa che si è tenuta ieri a Palazzo Sani.

Qualcuno di loro, come hanno detto entusiasti nell’occasione, adora il crisantemo, qualcun altro il geranio. Tutti danno il loro contributo, con il sorriso più vero e più spontaneo, come ha sottolineato Ruggero Bandoni (nella foto) della società Agricola che si impegna a non utilizzare diserbanti ma solo prodotti fitosanitari ammessi in agricoltura biologica.

Ma ecco tutto l’elenco degli espositori che saranno presenti con i loro banchi all’edizione 2023 della tradizionale Fiera di Santa Zita. Florservice “Cactus Lago Maggiore”, “Vivai della Camelia e Azalea” di Di Ricco Augusto, Azienda Agricola Valerio Bertolacci, Società Agricola Carraia - Anffas, Serra di Monica di Del Carlo Monica, Vivaio “La Casina di Lorenzo”, “La Terra dei Capsi“, “Garden Paoli” - Azienda Agricola Paoli Mauro, “Le Rose di Pinocchio” di Ezio Bonini, “Flora Import Olanda“, Rosellini Felice.