Il sogno di fare l’attore. Tutti in coda per Dustin

L’emozione di trovarsi su un set cinematografico, di sentire con le proprie orecchie quel famoso ‘Ciak, si gira!‘ e di incontrare anche se solo per pochi istanti, il doppio premio Oscar Dustin Hoffman. Queste sono alcune delle aspettative e delle speranze dei numerosi cittadini (a fine pomeriggio sono stati oltre mille (1.255 per l’esatezza) e almeno altrettanti se ne attendono oggi e appassionati che ieri, fin dalle prime ore del mattino, si sono messi in fila per partecipare al primo dei due giorni di casting per le comparse del film del regista Peter Greenaway.

Il film verrà interamente girato nella nostra città dagli inizi di novembre fino a metà dicembre. La produzione The Family ha previsto la selezione di circa 800 comparse, sono stati già migliaiai i lucchesi e non solo che ieri hanno sfidato la pioggia battente mettendosi in fila dalle 8.30 del mattino davanti allo Spazio Cred di via Sant’Andrea, messo a disposizione dall’amministrazione comunale. Nonostante il brutto tempo, il clima che si respirava era di gioia e curiosità, la maggior parte dei presenti era infatti curiosa di sperimentare questa nuova esperienza, immergendosi, anche se in piccola parte, nel mondo del cinema: un mondo che siamo soliti vedere sul grande schermo, nella veste di semplici spettatori.

L’idea di entrare a far parte di questa atmosfera e di un vero set cinematografico è una prospettiva che ha allettato le centinaia di presenti e che li ha spinti a restare in fila nonostante la pioggia. L’affluenza è stata infatti incessante e continuativa, con la supervisione della struttura operativa della produzione, coadiuvata e supportata dagli uffici comunali coordinati dall’assessore Remo Santini.

In fila c’erano lucchesi, ma anche persone che si sono recate nella nostra città proprio per prendere parte al casting. C’è chi lo ha fatto perché appassionato e fan di Dustin Hoffman o del regista Peter Greenaway e che, nel caso venisse selezionato per fare da comparsa nel film, spera di poter incontrare, o anche solo vedere per qualche istante, due dei suoi beniamini del mondo cinematografico. Quindi, mentre il regista Greenaway sta tenendo i sopralluoghi in città, crescono attesa ed entusiasmo per l’avvicinarsi del progetto cinematografico più grande che abbia mai coinvolto Lucca ed il suo territorio. Si prevedono infatti anche per oggi almeno un altro migliaio – se non di più – di persone tra cittadini ed appassionati desiderosi di vivere un’esperienza lavorativa unica nel suo genere, al fianco di Dustin Hoffman e di un cast che si preannuncia di primissimo livello.

Giulia Alberigi