Il sindaco visita la più anziana e la più giovane di Porcari

Ha visitato, consegnando alle rispettive famiglie un omaggio, la più anziana e la più giovane delle donne residenti nel Comune, come volerle abbracciare tutte. Ieri, otto marzo, Leonardo Fornaciari ha voluto compiere un gesto che spiega così: "Avrei voluto arrivare a tutte le mie concittadine, ma era impossibile. Allora sono andato a trovare la signora più ‘grande’ del paese, la signora Elsa, con i suoi 105 anni da compiere il 24 giugno, classe 1919. La signora Elsa rappresenta tutte coloro che hanno contribuito tanto per la loro famiglia e per la comunità. Poi ho fatto visita, portando un fiore, anche alla piccola Isabel, cittadina più giovane di Porcari, nata il 26 febbraio, 12 giorni fa e che rappresenta in pieno la speranza viva del nostro vivere nei prossimi anni. In Elsa e in Isabel è racchiuso tutto il nostro passato, presente e futuro. Tutte le donne in due esempi, all’estremità, ma validissimi. Auspico che i diritti per le donne siano definitivamente conquistati anche se ci sarà ancora da lottare molto".

Ma.Ste.