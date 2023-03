Il sindaco tira le somme e sulle Mura accelera per la costituzione di un organismo ad hoc

La giunta è a trazione integrale: ne è ancora più convinto, dopo circa otto mesi di governo il sindaco Mario Pardini che ieri si è messo a disposizione della stampa per un punto della situazione. Il bilancio dei primi otto mesi di amministrazione? "Siamo soddisfatti, anche se si può sempre fare meglio. C’è stato un impulso diverso rispetto al passato, abbiamo accelerato su alcune tematiche e su altre ci stiamo lavorando. I dati ci parlano di un gradimento da parte dei cittadini. Il Documento unico di programmazione appena approvato, e ringrazio tutti coloro che ci hanno lavorato, è la foto non solo della città com’è ma della visione del futuro che vogliamo sviluppare". In cosa dovete migliorare? "Nell’esperienza, parlo prima di tutto per me, per il resto non vedo cosa da correggere, non dimentichiamo che abbiamo ridefinito anche la macchina comunale in questi primi mesi". Dopo un anno, di solito, si tira un bilancio e spesso vengono sostituiti gli assessori delle giunte: sarà così a luglio? "A oggi non immagino una giunta diversa da questa, in cui tutti stanno dando il massimo in uno spirito di collaborazione che mi piace e funziona: siamo una squadra. Semmai ci potrebbero essere nuove deleghe che...