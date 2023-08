IL SINDACO SCRITTORE A BORGO A MOZZANO: PRESENTAZIONE LIBRO "A BLUE BUTTERFLY"

Nuovo e ultimo appuntamento al Teatro di Verzura con protagonista il sindaco Patrizio Andreuccetti (nella foto) nelle vesti in scrittore per presentare il nuovo libro “A blue butterfly – Il summit di Lucca per la pace fra Russia e Ucraina”, per Maria Pacini Fazzi Editore.

Mercoledì 9 agosto, alle 21.15 nel giardino dell’ex Convento delle Oblate, dialogheranno con l’autore Gabriele Matraia, Silvia Valentini, Alessandro Profetti e Francesco Poggi. Sarà presente l’editrice Francesca Fazzi. L’occasione

sarà uno stimolo per una discussione costruttiva sulla guerra tra Russia e Ucraina.