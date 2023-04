Il sindaco Menesini e quel viaggio in Sudan Il gruppo in missione ha risolto anche un mistero

Per saperne di più su Carlo Piaggia, le classi quinte della primaria di Pieve San Paolo hanno invitato il sindaco di Capannori, Luca Menesini, a narrare la storia e le imprese dell’esploratore capannorese e a raccontare del viaggio che Menesini ha compiuto più di un mese fa in Africa, sulle sue orme.

Il sindaco ha accolto l’invito degli alunni e delle alunne e si è presentato una mattina dei primi di aprile, portando anche in dono il libro “Carlo Piaggia - Dalla Lucchesia all’Africa (1851-1882)” di Luca Lupi e Michele Quirici. Rispondendo alle domande, ha narrato la biografia di Carlo Piaggia, indicando sulla carta geografica gli itinerari delle sue esplorazioni, ma soprattutto ha sottolineato la figura di quest’uomo, non ricco, non studioso, ma un grande esploratore, rispettoso delle altre culture che ha incontrato in Africa e che ha, con molta semplicità, descritto nei suoi diari.

Luca Menesini ha mostrato le foto del suo viaggio in Sudan, dove è riuscito a trovare la memoria di questo nostro concittadino, ricordato come un uomo buono. Un signore gli ha raccontato che una sua parente anziana centenaria, prima di morire, ha chiesto di essere sepolta di fianco all’uomo bianco gentile. Grazie a queste testimonianze, il sindaco e il gruppo che viaggiava con lui sono riusciti addirittura a rinvenire il luogo di sepoltura di Carlo Piaggia, che finora era rimasto un mistero.