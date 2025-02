Il sindaco incontra il presidente del Consorzio di Bonifica

Primo incontro a Palazzo Orsetti fra il sindaco Mario Pardini e il presidente del Consorzio di Bonifica Toscana Nord Dino Sodini, in cui sono state messe al centro le sinergie in campo fra i due enti e quelle da attuare per il futuro. Dall’importante Pubblico Condotto agli impianti idrovori, passando attraverso la delicata e complessa rete di canali che caratterizzano il territorio: questi i temi al centro dell’incontro, alla presenza del direttore del Consorzio Nicola Ghimenti. Le due istituzioni hanno messo al centro i rapporti reciproci, le sinergie già in campo e quelle per il futuro, analizzando criticità e potenzialità con l’obiettivo principale che resta la riduzione del rischio idraulico.

“Insieme al presidente Sodini abbiamo ribadito l’importanza di fare sistema fra Enti – ha dichiarato il sindaco di Lucca -, soprattutto su un tema importante come il reticolo idrogeologico del territorio. Una collaborazione fra competenze diverse, ma complementari, utile sia alla manutenzione ordinaria e straordinaria del territorio, che per il reperimento di nuove risorse da investire nei rispettivi ambiti operativi. Per queste ragioni auspico che l’incontro di oggi sarà solo il primo di molti altri e che il dialogo e la sinergia fra il Comune ed il Consorzio cresca sempre di più nell’interesse dei nostri cittadini”.

“La realtà lucchese rappresenta una sfida particolare sotto il profilo della gestione del reticolo idraulico ed è per questo che la sinergia operativa fra Consorzio e Comune diventa essenziale – ha dichiarato il presidente Sodini -. Uno dei temi principali per entrambi resta il Pubblico Condotto dove investiamo ogni anno oltre 300mila euro nella manutenzione. Ma qui c’è già un progetto da quasi 5 milioni di euro predisposto dal Consorzio, in attesa di finanziamento".