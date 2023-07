“Il sindaco ci risponda sui costi Vero che vanno oltre 200mila euro?“

“Quali i costi sostenuti dal Comitato per le celebrazioni pucciniane, ed eventualmente da altri soggetti, per il concerto diretto da Beatrice Venezi? È vero che le spese complessive hanno superato i 200mila euro, come è emerso in alcune indiscrezioni apparse negli ultimi giorni, e in particolare sulla pagina Facebook di ’Lista civile’?”. È l’interrogazione consiliare del consigliere comunale Daniele Bianucci.

“Credo che sui costi del concerto serva scegliere la via della totale trasparenza - sottolinea - . Per questo, partendo da quanto affermato dal post di Lista Civile, ho chiesto al sindaco se risulta o meno vero che la scelta dell’orchestra genovese ha previsto (oltre al cachet di 60mila euro), cibo e alloggio per 2 giorni e 2 notti. Se risulta vero che l’affitto del palco per un giorno in piazza Napoleone è costato la cifra di 25mila euro. Se risulta vero che l’allestimento dello spettacolo ha impegnato oltre 70mila euro. Se risulta vero che il costo dell’evento dell’11 luglio scorso risulta significativamente più alto di quelli sostenuti per il concerto con la direttrice Venezi nel 2018 (circa 40mila euro), di quello organizzato in piazza del Duomo nel 2020 con l’orchestra del Carlo Felice (circa 30mila euro), di quello organizzato con la direttrice Venezi nel 2022 (circa 20mila euro). Il maggior problema dell’evento è che, anche se dichiarato internazionale, è rimasto chiuso dentro le Mura, finendo (a causa delle dichiarazioni della direttrice Venezi) per generare solo pubblicità negativa fuori Lucca“.