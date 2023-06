Il sindaco chiama i medici Stati generali della sanità

Il sindaco Mario Pardini e il consigliere comunale Alessandro Di Vito con incarico sulla Sanità, invitano a Villa Bottini sabato 10 giugno alle ore 9.30, tutti i medici che operano sulla Piana di Lucca nel settore pubblico, privato e liberi professionisti.

Sarà un incontro organizzato grazie alla collaborazione con il presidente dell’Ordine dei Medici e Odontoiatri della Provincia di Lucca, Umberto Quiriconi, con la finalità di ascoltare gli addetti ai lavori sulle questioni sanitarie del territorio, delle case di cura e dell’ospedale.

"Riteniamo che il senso di responsabilità e la partecipazione, in questo momento estremamente difficile per la nostra sanità, siano indispensabili per promuovere l’equità nella salute e ottimizzare le risorse a disposizione per i cittadini che necessitano di supporto e sostegno – dichiara il consigliere Alessandro Di Vito – L’incontro è libero e aperto alle riflessioni, positive o negative che siano, di tutti coloro che vogliano offrire idee costruttive all’amministrazione comunale in modo che la stessa costruisca un percorso programmatico aderente alle aspettative dei medici che ogni giorno assolvono all’importante ruolo di tutela della nostra salute e al tempo stesso soddisfi le esigenze sanitarie dei nostri cittadini. In questo modo – prosegue Di Vito – il sindaco potrà raggiungere una corretta interlocuzione con l’Azienda Usl Toscana nord ovest che rappresenta l’ente gestore della nostra salute".

"Ricordiamo a tutti i cittadini - prosegue - che nelle ‘linee programmatiche di mandato 2022-‘27‘, l’amministrazione comunale considera la salute dei cittadini come un bene primario e una ricchezza da tutelare; sono ritenuti pilastri programmatici la difesa di una sanità pubblica, la partecipazione degli Operatori Sanitari come parte attiva del sistema salute, la promozione della Salute, la prevenzione e infine l’educazione al corretto accesso al sistema sanitario. Il lavoro che ci apprestiamo a portare avanti andrà oltre i confini comunali perchè dovrà integrarsi con gli altri sei Comuni della Piana di Lucca in quanto il Sindaco di Lucca, in qualità di Presidente della Conferenza zonale Integrata, si sente anche la responsabilità dei circa 170.000 residenti nella zona distretto piana di Lucca".