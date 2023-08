"Il settore carta dimostra che la risposta alla povertà è il lavoro, non l’assistenzialismo"

Economia: è il tema al centro della riflessione di Vittorio Fantozzi, consigliere regionale di Fratelli d’Italia. "Al netto di un momento complessivo di difficoltà internazionale, e di problemi strutturali nazionali non risolti, vi sono alcuni indicatori economici che possono far guardare con un certo ottimismo e aiutarci a comprendere meglio determinate dinamiche economiche - afferma - . Prendiamo il mondo della carta, espressione massima nel territorio lucchese di un settore, quello industriale, che in Lucchesia determina più del 50% del PIL e che, direttamente o indirettamente, incide sulla vita del 70% dei cittadini della nostra provincia. Grazie a questa incidenza, frutto della tradizionale competitività e della qualità del lavoro, il comparto della carta offre uno dei prospetti retributivi più alti, a conferma del fatto che è il lavoro, e non l’assistenzialismo o il dirigismo economico, a creare benessere anche per i lavoratori dipendenti. E non è un caso che, anche rispetto ad altri comparti, il cartario regga meglio un momento turbolento. In ciò vanno sicuramente ricordati i meriti del Governo Meloni, la cui politica economica sta creando più ricchezza e più posti di lavoro e la cui delega fiscale, annunciata nei giorni scorsi, sta incontrando consensi". "Ci aspettiamo, allargando lo spettro del discorso, anche dalla Regione una visione complessiva di carattere economico meno improntata al controllo, al sospetto, alla cultura del vincolo, al culto del cavillo; e più aperta a far dispiegare liberamente talenti, visioni, innovazione e orientamento all’investimento. Ad esempio, appoggiando la nostra proposta di risoluzione delle crisi aziendali; sulla necessità di advisor professionali capaci di illustrare il contesto alle parti in modo obiettivo; sulla rigenerazione industriale".