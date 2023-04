Il ”Sant’Andrea” di Viani in San Franceschetto

Il "Sant’Andrea" di Lorenzo Viani è un’opera meno conosciuta dal grande pubblico ma, come spiega lo storico dell’arte Paolo Bolpagni, non meno importante e rappresentativa di quello stile autentico e unico che contraddistingue il pittore viareggino.

"Si tratta di un capolavoro della tarda stagione della produzione artistica di Lorenzo Viani in cui c’è una sorta di rarefazione sia della tavolozza che della pennellata – dice Bolpagni – ma nel quale resta questo segno così aguzzo e pungente nella rappresentazione davanti alla facciata della chiesa di Sant’Andrea di questa distinzione tra le classi ricche della società e il popolo povero. Come di consueto in Viani, si tratta di un’opera che ancora oggi riesce a parlarci con una forza formidabile. Ciò che rende l’opera ancora più significativa è che fa parte di una stagione della produzione di Viani meno nota rispetto alle altre, in cui la tavolozza era più scura e i colori più densi. Differentemente ai dipinti dei decenni precedenti, in quest’opera la tecnica risente dei problemi di salute dell’artista. Il quale, soffrendo di asma, ha preferito usare la tempera rispetto all’utilizzo dell’olio. Quella che può sembrare una debolezza diventa, però, un punto di forza che riesce a far emergere il contrasto tra il segno e i colori tenui dell’edificio che si rialzano improvvisamente nelle figure di questi personaggi che stanno di fianco alla chiesa e che rendono ancora più evidenti il contrasto tra borghesi e popolo minuto. Non si tratta di un’opera che ha un intento di denuncia sociale, che ritroviamo negli anni precedenti, ma, al suo interno, è possibile ritrovare quella grafica primo novecentesca in cui il topos della contrapposizione tra ricco e povero era molto presente e praticata".

Ebbene, l’opera è esposta in San Franceschetto, nell’ambito di “La chiesa, i borghesi, il popolo. Il Sant’Andrea di Lorenzo Viani”, la mostra dedicata al grande artista viareggino e promossa dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca. L’opera arriva a Lucca in prestito dalla galleria d’arte moderna e contemporanea "Lorenzo Viani" di Viareggio grazie alla collaborazione tra l’ente di San Micheletto e l’amministrazione comunale viareggina.

“Le radici di Viani con Lucca e la sua storia personale esprimono una vicinanza dell’artista e un punto di contatto tra le due città“, ha detto ieri alla presentazione della mostra l’assessore viareggino Alessandro Meciani. La mostra è visitabile gratuitamente dal venerdì alla domenica, nonché 24 e 25 aprile, 10-19.

Andrea Falaschi