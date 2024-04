Il Santa Croce chiuso da ieri per la mostra

E’ scattato ieri il divieto al transito pedonale nel sotterraneo del Baluardo Santa Croce, che durerà fino a sabato 11 maggio per consentire l’allestimento della mostra permanente ‘Ri-Conoscere le Mura’, il progetto diffuso lanciato dall’amministrazione comunale su impulso dell’assessore al turismo Remo Santini per la valorizzazione delle sortite e dei sotterranei del principale monumento cittadino.

Una iniziativa ambiziosa, a cura della storica Roberta Martinelli, che rappresenterà un raffinato strumento di accoglienza turistica e saprà offrire il racconto della storia e dei segreti delle mura urbane. I luoghi individuati per la progettazione e realizzazione del progetto turistico-culturale, come già annunciato, sono appunto il Sotterraneo del baluardo Santa Croce, il Castello di Porta San Donato nuova ed il Sotterraneo del baluardo San Colombano. Nel Sotterraneo del baluardo Santa Croce è previsto un percorso di immagini e testi lungo le due gallerie ed al centro, con pannelli realizzati in acciaio cor-ten e con alcune proiezioni di carattere narrativo (nella zona del torrione) con il racconto del funzionamento militare, della struttura difensiva e dell’architettura dei baluardi Cinquecenteschi. Lo spazio utilizzato per l’accoglienza turistica del Castello di Porta San Donato nuova, sarà invece dotato di strumenti interattivi per la narrazione, con cui verrà illustrato il miracolo di San Paolino, patrono della città, attraverso dettagli del dipinto che ancora oggi è conservato nella chiesa omonima. Spazio anche all’illustrazione del sistema e dei protocolli che sovrintendevano il momento dell’apertura e della chiusura delle porte in città ai tempi della Repubblica di Lucca.