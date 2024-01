Il sacrificio di Lippi Francesconi. Cerimonia commemorativa all’ex ospedale di Maggiano

Il Centro Studi e Ricerche Professor Guglielmo Lippi Francesconi, fondato dai familiari dello psichiatra che diresse dal ‘36 al ‘44 il manicomio di Maggiano, ha organizzato assieme all’Associazione Nazionale Partigiani d’Italia e all’Istituto Storico della Resistenza una cerimonia sul piazzale all’entrata dell’ex ospedale psichiatrico. L’evento era in collaborazione con associazioni ed enti, tra cui la Società Medico Chirurgica Lucchese, l’Associazione Lucchese Arte e Psicologia, l’Associazione Archimede, la Fondazione Mario Tobino, l’Ordine dei Medici, il Coordinamento Toscano Familiari e Utenti della Salute Mentale. Ricordata la figura dell’uomo e dello psichiatra, unico nel panorama europeo a rischiare e perdere la vita in difesa dei diritti umani e civili dei ricoverati nel manicomio. Sono stati letti alcuni brani dello stesso Lippi Francesconi che hanno contraddistinto momenti della sua carriera e dell’opposizione al regime fascista, che voleva trasformare il manicomio di Lucca in una sorta di lager per dissidenti. Poi una toccante lettera d’addio scritta pochi giorni prima della morte e una suggestiva esecuzione del silenzio di ordinanza. Il dottor Enrico Marchi, psichiatra e presidente del Centro Studi Lippi Francesconi anche a nome dei familiari ringrazia in particolare Claudio Orsi, Dario Filippi, Gisberto Martinelli, Isabella Tobino, Giuliano Olivi, Galileo Guidi, Rita Taccola, Alessandro Tambellini e i membri del collettivo artistico MT6 Michela Panigada, Romina Malagoli, Manuela Crisanti, Maurizio Micheli.