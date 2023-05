Il sabato dell’ambiente “Identikit di chi inquina“

Biciclette, resti di picnic, mobili, scarti edili, tanta plastica e persino diversi chili di carta catramata, rifiuto “speciale” molto dannoso per l’ambiente. Si è concluso con grandi numeri l’evento de Il sabato dell’ambiente organizzato dal Consorzio 1 Toscana Nord al quale sabato scorso hanno partecipato oltre 24 associazioni da ogni angolo del Comprensorio.

E se in alcune zone i rifiuti sembrano essere nettamente in calo, come nel Compitese e a Capannori, altre aree – purtroppo – hanno riportato alla luce uno spettacolo davvero raccapricciante: i volontari, soprattutto in Versilia, in pochi minuti hanno infatti riempito di spazzatura numerosi sacchi, ingegnandosi come meglio potevano per recuperarli.

Coraggiosi e pronti a tutto, infatti, i volontari de Il Bucaneve e di Uniti per l’Oltreserchio, che si sono persino calati con una fune nel greto del fiume Serchio per recuperare diversi sacchetti di plastica. C’è chi per rimuovere i rifiuti dal canale ha utilizzato una barca, come l’Associazione Pons Tectus, chi invece è entrato in alveo, immergendosi nella vegetazione anche molto folta e difficile da attraversare.

A strappare un sorriso anche i tanti giovani che si sono uniti ai volontari “Senior”: la più piccola partecipante a Il Sabato dell’ambiente, pensate, ha solo cinque anni! A Paganico, con il gruppo donatori Fratres, i bambini sono riusciti a recuperare persino una coppa, gettata nel fosso dopo una premiazione – a quanto pare - non molto gradita. Questo mese, tra i tanti rifiuti, anche diversi resti alimentari e di contenitori di cibo, forse “ricordi” di vecchi picnic di Pasquetta. “Dopo cinque anni dalla prima edizione del Sabato dell’ambiente intravediamo una lieve inversione di tendenza, con una diminuzione del totale dei rifiuti, che continuano comunque ad essere tantissimi se si pensa che gli ambienti fluviali dovrebbero essere puliti e non utilizzati come discariche - spiega Ismaele Ridolfi, presidente del Consorzio di Bonifica 1 Toscana Nord –Questo mese le Associazioni che hanno aderito all’evento erano davvero tantissime e hanno fatto un lavoro davvero eccezionale. Ogni mese i volontari che hanno adottato i corsi d’acqua recuperano materiali dispersi e dai loro racconti sui rifiuti riusciamo a tracciare un identikit di chi inquina“.