Il Rotary festeggia i 227 anni del Tricolore. La nostra bandiera, patrimonio di tutti

Appuntamento oggi in otto città toscane con il Tricolore, nel giorno del 227° anniversario della nostra bandiera, nata nel 1797 a Reggio Emilia per volere del Parlamento della Repubblica Cispadana. È quanto promuove il Distretto Rotary 2071 (Toscana) per celebrare uno dei massimi simboli della nostra Repubblica insieme alle Istituzioni e alla cittadinanza. Gli eventi, dal titolo "La nostra Bandiera, un patrimonio di tutti", si svolgeranno in contemporanea in molte città toscane. L’anniversario sarà celebrato a Lucca per iniziativa del Rotary Club Lucca, oggi 7 gennaio, alle ore 16.45, al Teatro San Girolamo. L’incontro si aprirà alle 17 con il saluto del Governatore del Distretto, Fernando Damiani, a cui faranno seguito gli interventi dello storico lucchese Roberto Pizzi e la testimonianza del campione di ciclismo Alessandro Petacchi. Completeranno il programma due proiezioni: la rassegna curata dall’Archivio Fotografico Alcide “Sventola il Tricolore” e un filmato sulla nave Amerigo Vespucci dal titolo “Il tricolore intorno al mondo. Testimonianza dal Sud America”. Infine, l’esecuzione dell’Inno Nazionale affidata agli allievi del Conservatorio “Boccherini“. Ingresso libero.