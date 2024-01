Il ritorno dei passi carrabili ”Frutto di visione illiberale“

”Sono rimasto sorpreso dalla volontà dell’amministrazione comunale di reintrodurre la tassa sui passi carrai già eliminata dall’amministrazione Fazzi circa venti anni fa“.

Lo dice l’ex assessore Giovanni Pierami intervenendo sulla decisione di introdurre il pagamento dei passi carrabili.

”E’ evidente – agigunge Pierami – che l’aumento della tassazione si muove nel verso di una visione illiberale dell’amministrare e che invece di camminare nel senso di una necessaria continua riorganizzazione ed efficientamento dei servizi si limita a far pagare, a piè di lista, ai cittadini sprechi e incapacità nella gestione della macchina comunale e della politica“.

“Mi sembra – aggiunge Pierami – importante ricordare anche la notevole conflittualità che questa imposizione comporta e che i costi di gestione elevati non saranno certamente soddisfatti dai 50-70 euro che il sindaco Pardini ha previsto in prima battuta come media del costo per i cittadini“.

“Permettetemi – chiude l’ax assessore – infine una piccola osservazione sull’annuncio fatto dal sindaco: non so se fa parte di una strategia di comunicazione ma certamente è alquanto singolare che si giustifichi la nuova tassa con il dire che in Italia l’hanno tutti i Comuni, cosa non vera; ed è singolare anche la distanza manifestata verso i comuni cittadini, quando si afferma con notevole leggerezza che 50-70 euro pesano poco sulle tasche degli amministrati“.