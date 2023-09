Il ritono dei bulloni in centro. Conto alla rovescia per la stretta sul suolo pubblico

L’arrivo dei bulloni, destinati a segnare senza margine di errore il reale spazio a disposizione degli esercizi sul suolo pubblico, è ormai questione di poco. Lo conferma l’assessore al Commercio Paolo Granucci che da tempo è impegnata nel regolamentare gli spazi effettivamente a disposizione dei locali, e per i quali è stato corrisposto un canone, da quelli impropriamente occupati, ovvero senza che sia stato effettuato un versamento nella casse comunali. Per mettere la parola fine, l’amministrazione comunale ha deciso di rispolverare i bulloni, dei tasselli con il marchio del Comune di Lucca, alcuni dei quali sono sopravvissuti all’usura del tempo.

Dentro quelli che saranno dei veri e propri confini, ci saranno i tavoli per i quali gli esercenti hanno pagato, fuori da essi, quelli non regolamentati e che, in caso di controllo, sono destinati a produrre multe per le attività. A Palazzo Orsetti, la scaletta è ormai definita: l’incarico a un topografo per i rilievi, la concertazione con la Soprintendenza, l’incarico a una ditta esterna per l’apposizione ovunque vi siano tavoli all’aperto. Come a dire, praticamente in tutta la città, che in alcuni punti è letteralmente invasa da essi, al punto che non sono mancate le proteste per una commercializzazione apparsa troppo spinta.

"Partiremo a posizionarli in via Anfiteatro – spiega Granucci – contiamo di farcela entro ottobre, al massimo entro fine anno. Riduzione degli spazi esterni a disposizione dei locali? Devo dire che da un controllo fatto, non sono molti i locali che hanno scelto di utilizzare tutto lo spazio che sarebbe stato loro concesso, la maggior parte si sono limitati a un fetta minore".

Fabrizio Vincenti