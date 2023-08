Il risparmio è in tavola “Ma non per i lucchesi”

Anche a tavola è “magra“. Magari le presenze ci sono, ma le famiglie fanno economia dividendo il piatto, rinunciano al dolce, tirano a risparmiare su vino e extra. Un agosto che lascia un po’ di amaro in bocca ai ristoratori lucchesi.

“E’ un tipo di turismo che lascia poco – dice Antonio Fava, presidente di Fipe Confcommercio –. I mesi d’oro sono stati da aprile a giugno, ma luglio e agosto hanno visto avvicendarsi una clientela diversa, decisamente più rivolta al risparmio. Magari ti trovi con la sala piena, ma a conti fatti resta ben poco perchè la tendenza è a fare poco più di uno spuntino. Questo soprattutto all’inizio della settimana quando al tavolo siedono principalmente i turisti stranieri. Poi, curiosamente, invece il fine settimana vediamo i lucchesi che, al contrario, tendono a volersi trattar bene“. La differenza semmai si fa sentire – soprattutto nelle tasche del cameriere– al momento dell’eventuale mancia, ancora buona abitudine quando si tratta di turisti stranieri, più spesso “dimenticata“ quando a pagare il conto è invece il lucchese doc.

In questi giorni è stato ospite della migliore tavola lucchese anche il vicepresidente del Consiglio superiore della magistratura, il lucchese Fabio Pinelli. Avvocato, nato a Lucca, si è poi trasferito a Padova ed è stato nominato al vertice del Csm su indicazione della Lega. Prima del prestigioso incarico è stato anche professore a contratto all’università Ca’ Foscari di Venezia e titolare dell’insegnamento di Diritto penale dell’ambiente, del lavoro e della sicurezza informatica (Internet e privacy). In questi giorni è rientrato a Lucca e si è gustato un ricco pranzo al ristorante All’Olivo di Corrado Petretti. “Una presenza molto piacevole e cordiale, quella dell’avvocato Pinelli, che ha fatto onore al nostro locale nei giorni scorsi – commenta Petretti–. Si è prestato anche volentieri per uno scatto-ricordo, dopo aver gustato una delle nostre eccezionali carni, nello specifico si trattava di una bistecca spagnola pregiatissima, la famosa “Charra“, una carne eccezionale“.

Anche Petretti però constata che in generale il momento non è d’oro. “Gente in giro se ne vede molta, ma i fatturati sono un po’ in calo– dice –. Non una grande flessione, nel complesso della stagione non ci si può lamentare, ma certo il fenomeno c’è. E non è facile neanche trovare personale, un altro problema che sembra non trovare soluzione“.

L.S.