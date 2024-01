Il richiamo del bello ”Lucca capofila del turismo rurale. Posizione ideale”

Le campagne e le colline lucchesi, con i loro prodotti agricoli, le tradizioni e i paesaggi sono un’attrattiva turistica, che deve essere sostenuta e potenziata. Delle sinergie e delle strategie da mettere in atto si è discusso al convegno internazionale organizzato a Lucca, da Italy Discovery che propone una nuova forma di turismo esperienziale, attraverso la valorizzazione della campagna italiana, che possa sposare turismo rurale, sportivo e accessibilità.

Tantissimi i nomi di spicco arrivati in città per l’occasione, dall’europarlamentare Susanna Ceccardi, all’onorevole Mirco Carloni, presidente Commissione agricoltura, all’assessore regionale Leonardo Marras che hanno affiancato il sindaco Mario Pardini con gli assessori Remo Santini (turismo) e Fabio Barsanti (sport) per approfondire le diverse tematiche.

"Lucca si pone come capofila per sviluppare il turismo rurale – ha esordito Pardini – grazie ad una posizione geografica invidiabile che ci pone al centro di un territorio vicino al mare e alla montagna, arricchito da ville storiche incastonate nelle colline, e ricco di eccellenze eno-grastromiche. Caratteristiche che ci permettono di attirare un turismo sempre più esperienziale, pronto a premanere per più giorni sul nostro territorio per assaporarne ogni asptto".

Di difesa delle tipicità anche gastronomiche ha parlato l’europarlamentare Susanna Ceccardi: "I dati di Coldiretti stimano che il valore delle falsificazioni alimentari all’estero si aggiri sui 300 miliardi di euro – ha sottolineato parlando anche dei tesori gastronomici di Lucca – I prodotti che hanno un nome italiano, ma che sono prodotti altrove, generano una ricchezza superiore alle esportazioni del settore alimentare. Lo stesso brand Toscana è diventato un nome da difendere nel mondo al pari del cibo di qualità".

Un turismo interessato al bello, alla cultura anche rurale e ai tesori della sua tavola può essere di sostegno all’agricoltura. Di questo è convinto Mirco Carloni, presidente della Commissione agricoltura alla Camera: "Il Made in Italy è anche agricoltura – ha affermato di fronte alla platea del convegno – Ma il settore sta vivendo un momento di difficoltà, per questo credo che l’agricoltura intesa come momento di accoglienza, di conoscenza delle eccellenze del territorio e dei suoi prodotti, come avviene qui a Lucca, possa essere un’occasione per diversificare il reddito, e un sostegno per le azienda agricole del territorio".

Per l’assessore Marras la Toscana è leader nell’agriturismo: "In 10 anni – ha detto – il settore è cresciuto del 66%. A Lucca l’attrattiva del territorio si arricchisce di cultura e sapori, che rendono particolarmente attrattiva sul piano internazionale la proposta di turismo rurale".