Il ricavato dell’asta va alle vittime del maltempo

Quest’anno la consueta asta di beneficenza delle opere realizzate dagli artisti in fiera, è stata segnata da sorprese e ringraziamenti. Al padiglione Carducci a fare gli onori di casa è stato Emanuele Vietina, direttore generale di Lucca Comics&Games.

"Come ogni anno – ha detto Vietina dal palco – abbiamo il piacere di supportare Emergency per l’impegno umanitario, ma abbiamo altresì deciso di destinare parte di quanto raccolto alle vittime dell’alluvione che ha colpito la Toscana in questi giorni. E soprattutto, grazie anche al supporto del presidente della regione Eugenio Giani, sarà nostra premura garantire e supportare la popolazione su tutto il necessario".

Presenti all’asta anche il sindaco Mario Pardini e l’aministratore unico di Lucca Crea, Nicola Lucchesi, nonché il direttore delle Gallerie degli Uffizi di Firenze Eike Schmidt, che oltre a ringraziare il festival gli organizzatori e la città di Lucca, ha con sé una grande notizia: l’autoritratto dell’illustratore spagnolo di fama mondiale Luis Royo, sarà esposto all’interno delle sale della galleria fiorentina assieme a quello di Frank Miller.

"E’ un sogno e un onore per me – ha detto Luis Royo – essere parte di questo evento, che porta alta la fama del fumetto in tutto il mondo. Quest’anno, come posso non essere fiero del mio lavoro, quando un’istituzione come gli Uffizi ha realizzato quello che ogni illustratore desidera: essere in esposizione in quelle sale piene di artisti, come ad esempio Goya, mi riempie di gioia". L’iniziativa rientra nell’accordo che vede Lucca Comics & Games contribuire ad arricchire la particolare galleria degli autoritratti dei fumettisti, realizzata nel più famoso museo al mondo.

"Queste splendide opere – ha commentato Schmidt – andranno ad aggiungersi a quelle già donate negli anni scorsi e che agli Uffizi stiamo raccogliendo per metterle a disposizioni di tutti gli italiani". Fra questi grandi nomi come: Milo Manara, Lorenzo Mattotti, Altan e Will Eisner; nonché Frank Niller.

Nel corso della giornata, Schmidt e Pardini, accompagnati dall’assessore ai lavori pubblici Nicola Buchignani con Lucchesi e Vietina hanno effettuato un sopralluogo all’ex Manifattura Tabacchi, che diventerà sede del veniente Expò del Fumetto e che nei giorni scorsi era stato già visitato dal ministro della Cultura, Gennaro Sangiuliano, che ha annunciato l’arrivo di 2 milioni di euro sulla linea dei grandi progetti del ministero.

Rebecca Graziano