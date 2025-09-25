Il ‘ribelle‘ McDowell ”La Palestina?. Bene il riconoscimento”

LUCCA

A 82 anni non ha perso quello sguardo ribelle e beffardo che ha reso celebre il protagonista di ‘Arancia Meccanica’, Alex DeLarge. Malcolm McDowell ieri sera è salito sul palco del cinema Astra per ricevere il Premio alla carriera della ventunesima edizione del Lucca Film Festival.

"È un onore per me ottenere un riconoscimento per tutta la mia esperienza – ha commentato ai microfoni prima della serata –, anche se mi fa sentire un po’ vecchio. In realtà, in effetti, un po’ vecchio lo sono anche se ancora lavoro e mi piace ciò che faccio".

Ironico e spigliato, l’attore britannico ha presentato a Lucca in anteprima italiana la versione ricostruita da Thomas Negovan dalla sceneggiatura di Gore Vidal, del film ‘Caligola: The Ultimate Cut’, accompagnato dall’artista internazionale Hershey Felder.

"Il film è un po’ diverso da quello girato precedentemente da Tinto Brass. Parla di quanto il potere assoluto corrompa totalmente - ha spiegato - Non volevo recitare il ruolo di un pazzo per due ore e mezzo, ma mostrare come sia possibile distruggere l’Impero Romano dall’alto". La pellicola racconta infatti della salita al trono – dopo l’assassinio di Tiberio (Peter O’Toole) – del giovane Caligola (Malcolm McDowell), che trascina l’Impero Romano in una spirale di violenza, lussuria e follia. Ma tra i film che hanno segnato la carriera dell’attore britannico c’è sicuramente ‘Arancia meccanica’, un cult del cinema. È su questo e sulle attinenze con il presente – a distanza di più di 50 anni – che si è concentrata l’attenzione della sala stampa.

"Quando uscii nelle sale rimasi sorpreso dalla reazione della critica alla violenza. Ma non era un film splatter, quanto piuttosto un lavoro filosofico che oggi, infatti, viene letto più in chiave comica anche per il look straordinario. È una pellicola che parla della libertà di scegliere se essere un uomo morale o un uomo immorale e in questo senso è ancora molto attuale - ha spiegato -. I film di allora erano forse più ribelli e rivoluzionari, era il periodo delle marce contro la guerra in Vietnam e la proliferazione nucleare. Anche adesso si marcia, per altri motivi, diversi, ma ugualmente spaventosi. Probabilmente se Alex vivesse oggi sarebbe in prigione perché c’è più attenzione sui crimini, anche se, soprattutto nelle periferie, sono molto diffusi".

Immancabile, dunque, le domande sull’attualità. A partire dalla situazione negli Stati Uniti.

"Non ho idea di cosa possa succedere, è abbastanza spaventosa - ha detto - dovremmo però aspettare le elezioni di mezzo mandato per capire: credo che la popolarità di Donald Trump abbia subito un declino".

E poi sulla questione di Gaza. "Sono contento – ha aggiunto - che alcuni dei paesi europei più importanti abbiano riconosciuto lo Stato di Palestina, è il primo passo ma non fermerà i bombardamenti sulla Striscia".

Ma tornando sul set, sono di prossima uscita diversi altri film che vedono Malcolm McDowell ancora protagonista sulle scene: tra gli altri il western ‘Last train to fortune’ (il figlio ha scritto le musiche) e ‘Summerhouse’ di Ed Kaplan, mentre a breve inizierà le riprese di una pellicola su ‘L’abbazia di Northanger’ di Jane Austen, attualizzato ai giorni nostri. "Il regista preferito? Ne dirò solo uno scomparso da un po’, Lindsay Anderson, perché è stato lui a scegliermi all’inizio per il mio primo film ‘Se..’ che mi ha dato poi la possibilità di farmi notare da Stanley Kubrick".

Jessica Quilici