Il religioso lucchese Mario Panconi eletto Definitore della Toscana dei Frati Minori

Il lucchese Mario Panconi eletto Definitore della Provincia Toscana dei Frati Minori

Si è concluso in questi giorni, al Santuario francescano de La Verna (Arezzo) il Capitolo intermedio dei frati minori della Provincia Toscana. Anche il francescano lucchese Fr. Mario Panconi (secondo da sinistra nella foto) è stato eletto Definitore. Il nuovo Definitorio coadiuverà il Ministro provinciale, fr. Livio Crisci, e il Vicario, fr. Francesco Baldini, per il triennio 2023-2026. Oltre a fr. Mario gli altri definitori sono: fr. David Gagrcic, fr. Marco Sebastiani e fr. Matteo Tosti. Il Centro Francescano di cultura e spiritualità della Misericordia di Borgo a Mozzano ha inviato a fr. Mario e a tutti gli eletti gli auguri di buon lavoro. fr. Panconi, che ricopre l’incarico di bibliotecario ed archivista della Provincia, mensilmente, tiene un incontro al convento di S. Francesco di Borgo a Mozzano. Per il mese di maggio l’incontro è fissato per giovedì 18. L’incontro del Centro Francescano avrà inizio alle ore 18 con la celebrazione della S. Messa ed è aperto a tutti. Per informazioni telefonare al n. 3492401085.