Il regista Andrea Berti: "Grazie al teatro qualcuno è cresciuto, acquisendo sicurezza, fiducia e rispetto"

Alla fine della nostra esperienza teatrale, dopo aver più volte messo in scena lo spettacolo “Bulli, vittime e spettatori… tutto normale?“ e aver riscosso il gradimento di compagni, docenti e familiari, abbiamo deciso di intervistare il nostro regista Andrea Berti.

Da dove prendi spunto per i tuoi spettacoli?

"Le idee arrivano leggendo testi teatrali, vedendo film che possono essere adattati a spettacolo teatrale e osservando problemi e vicende particolari che caratterizzano la nostra società. Mi piace che lo spettacolo teatrale mandi messaggi e faccia riflettere".

Il fatto che affronti il tema del bullismo nei tuoi spettacoli ha in qualche misura a che fare con la tua vita?

"No, non ho avuto particolari esperienze negative in merito al bullismo. Penso che sia un argomento utile da trattare nelle scuole".

Perché hai scelto di fare teatro nelle scuole?

"Semplicemente per sfida con me stesso. “Sarò in grado?”, mi son chiesto. Non nascondo che avevo un po’ di timore a curare laboratori per alunni delle scuole medie, ma è andata bene e ora, dopo tanti anni di collaborazione con la scuola di Lammari, sono convinto di aver fatto la scelta giusta".

Quale ricordo ti rimarrà del nostro gruppo?

"Cosa mi resterà? Direi l’ascolto, l’amicizia e l’affetto degli alunni. Per me è importante creare un bel rapporto con i ragazzi; un rapporto fatto di severità, ma anche di amicizia. Che dire del gruppo degli alunni di quest’anno? Agitati ma, alla fine, corretti, precisi ed emozionanti".

Hai notato trasformazioni nei ragazzi con cui hai lavorato?

"Sì! Qualcuno grazie al teatro è cresciuto, acquisendo sicurezza, senso di responsabilità, fiducia negli altri e rispetto degli altri. C’è poi chi dovrebbe seriamente pensare a continuare con la recitazione".