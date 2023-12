Il regalo de ”La Nazione“. Sabato in omaggio il calendario del 2024

Per raccontare la loro storia, per descrivere ciò che fanno quotidianamente, per dare spazio ai tantissimi volti che compongono questo meraviglioso mondo, beh, forse non basterebbe un libro intero. Ma c’è anche un altro sistema per dare giusto risalto allo straordinario mondo del volontariato e delle realtà che si occupano di sociale.

Per il secondo anno consecutivo infatti il nostro gruppo editoriale – attraverso le sue testate cartacee, La Nazione, il Resto del Carlino e Il Giorno – ha scelto di realizzare un calendario interamente dedicato ai protagonisti del mondo del volontariato, cioè a quelle persone che hanno deciso di dedicare parte del loro tempo a chi ha bisogno di aiuto. Così, sabato 30 dicembre, acquistando in edicola il nostro giornale, riceverete in regalo il calendario 2024 dedicato ai protagonisti di gruppi e associazioni che si dedicano agli altri, in maniera disinteressata, ma assolutamente professionale e competente. Davvero tantissimi anche quest’anno i protagonisti della nostra iniziativa. Spazio dunque all’Avis di Altopascio, a “Il mondo di Claudio Marchini Onlus“, a “L’Arca della Valle Odv“, alla “Mirco Ungaretti OdV“, all’Associazione Nazionale Autieri d’Italia sezione Garfagnana OdV, alla Misericordia di Piano di Coreglia, alla Croce Rossa di Bagni di Lucca, al Gruppo Volontari Accoglienza Immigrati. E ancora: Luccasenzabarriere, CAV - Corpo Antincendio volontario Onlus, alla Croce Verde Lucca – settore Protezione civile e Comunità di Sant’Egidio - Lucca Onlus. Associazioni che rappresentano un po’ tutto il territorio della Lucchesia, da Lucca città alla Piana, alla Mediavalle ed alla Garfagnana.

La copertina (nella foto) porta la firma di Giancarlo Caligaris. "Già l’anno scorso - osserva la direttrice di QN, La Nazione, il Resto del Carlino e Il Giorno, Agnese Pini - avevamo deciso di dedicare i nostri calendari al variegato, coloratissimo e importantissimo mondo delle associazioni e dei gruppi che, con il loro lavoro quotidiano, rendono più bella e anche un po’ più semplice la vita di ciascuno di noi. Sapevamo che il volontariato è molto importante in tutti i nostri

territori. Non ci aspettavamo, invece, di essere travolti da un’ondata di affetto e da centinaia di fotografie di gruppi e di persone che si danno da fare. Per questo abbiamo rimediato. E per questo anche quest’anno abbiamo voluto accendere i riflettori sulle associazioni sempre in prima fila per aiutare gli altri. A tutte le persone che hanno contribuito ad animare queste immagini va il nostro più profondo e sincero ringraziamento".

Il calendario è realizzato in collaborazione con Speed, la concessionaria per la raccolta pubblicitaria del nostro gruppo editoriale e grazie al sostegno di numerosi sponsor, che hanno condiviso questo progetto: Agenzia funebre Galardi, Andi (Associazione Nazionale Dentisti Italiani), AutoP, Autotecnica Lucchese srl, Banco di Lucca e del Tirreno Spa (Gruppo bancario La Cassa di Ravenna), Cgil Lucca e Flc Cgl Lucca, Cna Lucca, Confartigianato Imprese Lucca, McDonald’s Lucca, Studio Fagnani Medicina e odontoiatria, Studio Techné engineering, Tarabori Agricoltura e giardinaggio, Teatro del Giglio.