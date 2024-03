Il “re tulipano“. Fiore simbolo di Verdemura ’24

Rendere i giardini dei luoghi incantanti, avere piccole giungle da salotto e scoprire i segreti del tulipano: sono i tre temi delle serate di ‘Aspettando VerdeMura 2024’ – gli incontri on line gratuiti (webinar) che il 13, il 20 e il 27 marzo ci accompagneranno insieme agli esperti di settore, verso la nuova edizione della magnifica mostra lucchese dedicato al giardinaggio e al vivere all’aria aperta, che si terrà sulle Mura e nell’Orto botanico di Lucca nei giorni di venerdì 5, sabato 6 e domenica 7 aprile.

VerdeMura è inserito anche quest’anno nella Lucca Crea “Spring” gli eventi che accolgono la primavera, realizzati da Lucca Crea (società che organizza il festival Lucca Comics & Games) insieme al Comune di Lucca. Dopo il successo della passata edizione si rinnova la formula dei due week end ricchi di appuntamenti e dedicati alle passioni insieme a Lucca Collezionando, il festival del fumetto vintage pop che si terrà sabato 23 e domenica 24 marzo al Polo Fiere di Lucca. Comprare il biglietto per visitare entrambe le manifestazioni conviene: acquistando infatti il biglietto di ingresso di una delle due manifestazioni sarà possibile visitare anche l’altra con solo 4 euro. Aspettando VerdeMura ci terranno compagnia i webinar gratuiti serali, tenuti da altrettanti maestri del settore, pronti a svelare i trucchi del mestiere, tutti in orario serale alle 21, (prenotandosi sul sito www.verdemura.it).

Si parte mercoledì 13 marzo con “Il giardino incantato, come nasce una passione” a cura del Giardino Incantato di Massa. Luca e Patrizia ci guidano alla scoperta del loro giardino e di come è nata e si è trasformata nel tempo la loro passione per un luogo e per un fiore che ha accompagnato la storia della Toscana. Fino all’apertura al pubblico per condividere le bellezze di un luogo unico e diventare occasione di incontro e diffusione della passione per il verde. Mercoledì 20 marzo appuntamento con “La giungla dentro casa” a cura dell’instagrammer @andreadl86 spostiamo il focus sulle piante da coltivare in interno. Poi il 27 marzo con un percorso dedicato al tulipano, fiore simbolo di questa edizione.