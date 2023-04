Il rapporto tra le persone e gli animali Incontro con i referenti de "I cani di Anna"

I ragazzi della 4btgc dell’ISI Pertini hanno preso parte ad una bellissima iniziativa in collaborazione con il rifugio "I cani di Anna" di Stiava, ideato e organizzato dalle professoresse Gaia Pardini (volontaria del rifugio) docente di Grafica e Rosa Mastrangelo docente di Sostegno. La responsabile del rifugio Anna Gemma Mazzola e l’educatore cinofilo nonché volontario Emanuele Pucci si sono presentati all’incontro accompagnati da quattro meravigliosi ospiti del rifugio, tra cui Mojito, Lord, Boris e Bobby. I referenti hanno cercato di spiegare ai ragazzi l’importanza non solo di avere un cane come affetto integrante della famiglia, ma anche della possibilità di fare volontariato e rendersi utili nei canili e rifugi di zona sempre affollati di animali abbandonati in cerca di famiglia. Anna ha spiegato l’importanza di un’adozione consapevole ed Emanuele ha mostrato suggerimenti utili da poter applicare per rendere i nostri amici a 4 zampe più sereni. Gli studenti si sono divertiti portando a spasso i cani e mettendo in pratica qualche consiglio di gestione del cane, in particolare nel contesto urbano. Portare ai giovani queste esperienze è importante affinché diventino cittadini consapevoli, in grado anche di mettersi al servizio dei più deboli.