Il questore Gobbi in vista alla scuola Imt “Presto daremo vita a iniziative congiunte“

Visita istituzionale per il questore di Lucca Edgardo Gobbi che martedi 13 ha fatto tappa alla Scuola Imt Alti Studi Lucca. Ad accoglierlo, nel campus in piazza San Francesco, il rettore Rocco De Nicola, la professoressa Maria Luisa Catoni, prorettrice alla Ricerca e all’innovazione, i professori Mirco Tribastone, prorettore vicario e prorettore alla Didattica e ai Servizi informativi ed Emiliano Ricciardi, prorettore alla Comunicazione, alla Terza missione e alla Disabilità. Nella sala Sagrestia del campus il rettore De Nicola ha illustrato al questore Edgarbdo Gobbi la Scuola, la sua organizzazione e specificità nel panorama universitario italiano in quanto Scuola a ordinamento speciale, l’offerta didattica e le diverse aree di ricerca, dopodiché Franco Mungai della Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca si è unito per un breve tour del campus residenza degli studenti della Scuola Imt AltiStudi e della splendida Chiesa di San Francesco. Nel corso dell’incontro sono state gettate le basi per future iniziative congiunte tra la Scuola Imt e la Questura di Lucca.