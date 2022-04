Il Questore Faranda saluta Lucca

"È stato come uno strappo improviso". Così il questore Alessandra Faranda Cordella descrive il trasferimento a Novara, tradendo anche un pizzico di malinconia per dover lasciare Lucca dopo due anni che per lei sono stati una sfida, considerando il periodo storico, un’esperienza faticosa ma non priva di soddifazioni. Il momento dei saluti è ormai arrivato, oggi partirà e mercoledì arriverà il suo successore Dario Sallustio. Al quale lascia in eredità, oltre a un territorio sicuro come lei stessa tiene a sottolineare, anche altro. "Ripensando a questi due anni non ho rimpianti - commenta Faranda Cordella - lascio anche una bella Questura. Ho provato a cercare una nuova sede, ma non ho trovato risposte idonee e quindi, come una buona “massaia“, ho migliorato ciò che avevamo. Guardando indietro c’è nulla che farei diversamente, semmai avevo qualcosa da concludere".

Si riferisce, tra le cose, al convegno che avrebbe voluto organizzare sulla cyber security e soprattutto allo sportello provinciale dedicato agli uomini maltrattanti. Ad ogni modo, dopo i ringraziamenti di rito, il questore promette di ritornare quest’estate nelle vesti di “turista“.

t.s.