Il ’Quarto Miglio’:: "San Rocco va sistemato"

Ottocento firme per far passare il tracciato della via Francigena nel suo alveo originario, a San Rocco, a Capannori. È quanto realizzato dall’associazione culturale "Quarto miglio", presieduta da Paolo Bertolucci e che deriva dall’antico nome di Capannori, quando il paese era a quattro miglia dal miliario posto nel foro, l’attuale piazza San Michele di Lucca. "Non si può piegare la storia – spiega Bertolucci – i visitatori che arrivano dal Nord già transitano da San Rocco che però è un sito che deve essere messo a posto e sistemato. Il nostro obiettivo principale è quello di tutelare e valorizzare il patrimonio culturale e la storia di Capannori e della Piana di Lucca promuovendo attività di interesse sociale in collaborazione con le istituzioni e con il coinvolgimento delle scuole del territorio. Le stelle polari della nostra attività saranno la cultura e la memoria".

L’associazione, nata un paio di anni fa, venne ricevuta in Comune dall’allora sindaco Luca Menesini il 3 febbraio 2023. Tra i progetti in cantiere un parco archeologico da valorizzare, iniziative sulle aree umide, che potrebbero essere focalizzate, ad esempio, sull’oasi del lago della Gherardesca. Alcune delle attività verranno calibrate nell’immediato, altre in seguito, ad esempio nel 2027, il decimo anno dalla nomina di Capannori come Città, con decreto del Presidente della Repubblica. Sempre per il 2027 prevista la celebrazione del 60° anniversario della morte del Cardinale Alfredo Pacini, nato il 10 febbraio 1888 e morto il 23 dicembre 1967 e sepolto nella chiesa di Capannori.

