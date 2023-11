Il quartiere dei Borghi e la memoria

La memoria individuale e la memoria collettiva sono veri e propri serbatoi di senso del passato, essenziali ad una corretta interpretazione del senso del presente: ”C’era una volta un posto a Lucca, vicino alle Mura, dove tutti si conoscevano, tutti sapevano uno dell’altro, le porte delle loggie rimanevano aperte come le biciclette poggiate qua e là, i grandi difendevano i piccoli, c’era il prete, il meccanico, il bigliettaio, la lattaia e un piccolo bar dove tutti si ritrovavano... “Gente di casa nostra” apre il viaggio nella memoria collettiva e autobiografica attraverso la proiezione di un video dall’intenso potere evocativo. Mercoledì 22 novembre alle 17 al Real Collegio parte la prima iniziativa del progetto “La memoria vive” del Centro Studi “Carlo Gabrielli Rosi” e ATVL. Partiamo da un quartiere cittadino poggiato fuori del grande arco che delimita la localizzazione, il quartiere dei Borghi che si estende con varie ramificazioni fino a ciò che resta della Cartiera Calamari. Rivivrà la vita di un rione attraverso i volti di chi vi abitò. I momenti comunitari, i luoghi come la parrocchia, il bar Gallo, il circolino nella piazzetta antistante la chiesa, il pezzo di Mura “nostro” che si raggiunge da Piazza S. Maria fino al Villaggio, sono testimonianze indimenticabili del forte spirito di aggregazione che il quartiere generava per i suoi abitanti. La fontana del Gonfalone, immenso archivio di memorie conserva ancora le emozioni, i pianti, le risate, le prime delusioni d’amore, gli sfoghi amari e tanto altro ancora. Ricordare non è un processo indolore ma ricordare insieme ad altri è un provvedimento di mutuo aiuto che attraverso il confronto e l’incontro di vissuti diversi consente al singolo di rientrare nella comunità d’origine.

Simonetta Simonetti