“Il Puntello“ torna ai vecchi fasti Inaugurato il teatrino “Eden“ dopo i lavori di riqualificazione

Il Teatrino Eden, più conosciuto come “Il Puntello“, è stato riportato ai suoi antichi splendori, grazie ad un progetto di recupero della Società Filarmonica locale, presidente Massimo Michelini, che ne detiene la gestione. Il restauro, che ha interessato il rifacimento del tetto e una serie di interventi e abbellimenti interni, è stato inaugurato sabato pomeriggio.

La realizzazione del progetto è stata finanziata da un generoso contributo concesso dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca, con l’offerta per l’acquisto degli arredi della Fondazione Michel de Montaigne e alcuni sponsor privati e pubblici. I lavori sono stati eseguiti dalla ditta Costruzioni Contrucci srl. Ha introdotto Gianfranco Pierotti, socio della Filarmonica, che ha ripercorso i momenti salienti che hanno portato al compimento del lavoro di recupero della struttura, da tempo inagibile.

Al taglio del nastro hanno partecipato molte autorità, in primis il sindaco di Bagni di Lucca Paolo Michelini che ha sottolineato come Benabbio si riappropria con il restauro di un centro fondamentale per la vita sociale e culturale del paese, ma non soltanto. Presenti anche il presidente della Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca Marcello Bertocchini, il presidente della Fondazione de Montaigne Marcello Cherubini e Ilaria Del Bianco presidente dell’Associazione Lucchesi nel Mondo. Oltre ad un pubblico numeroso, che ha assiepato il teatro. Un tempo “al Puntello“ venivano allestiti spettacoli e commedie ed anche serate da ballo, feste di fine anno e carnevale, come il veglione del “Giovedì grasso“, divenuto una tradizione.

A lungo la banda di Benabbio, oggi sciolta, lo aveva utilizzato come sede organizzandovi anche una scuola per giovani aspiranti musicisti. Nel corso della presentazione è stato ricordato Cesare Viviani, il grande scrittore di vernacolo lucchese, legatissimo a Benabbio per le origini familiari, con la lettura di alcune sue poesie e brani teatrali.

