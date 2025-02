Il Psi stamani ricorda Livio Pedri. Garofani rossi sulla sua tomba

I responsabili del Psi della Garfagnana e Valle del Serchio, stamattina, alle 11, faranno visita al cimitero di Pieve Fosciana per portare un mazzo di garofani rossi sulla tomba di Livio Pedri (1917-2002), che è stato un amministratore pubblico e segretario di zona della Garfagnana per il partito socialista italiano. "Tutti i compagni socialisti e la popolazione che l’hanno conosciuto – commenta Gabriele Martinelli, uno dei promotori – lo ricordano come una persona amata e stimata dalla popolazione e rispettato tanto dagli amici e compagni che dagli avversari politici. La cittadinanza è invitata a partecipare. L’iniziativa di omaggiare i più rappresentativi esponenti del Partito Socialista Italiano della Garfagnana e Valle del Serchio l’abbiamo avviata nel 2024, facendo visita a diverse tombe. Ora è la volta del nostro omaggio a Livio Pedri".

Dino Magistrelli