Il prossimo week end stop ai treni fra Pistoia e Montecatini

Proseguono gli interventi di Rete Ferroviaria Italiana per il raddoppio ferroviario tra Pistoia e Montecatini Terme, sulla linea Firenze–Pistoia–Viareggio. Per consentire l’operatività dei cantieri, la circolazione dei treni tra Pistoia e Montecatini Terme sarà sospesa dalle ore 15 di sabato 9 marzo e per tutta la giornata di domenica 10.

Prevista ove possibile una riprogrammazione del servizio con autobus, via Autostrada A11, che non prevedono la fermata di Serravalle Pistoiese. È possibile un aumento dei tempi di percorrenza, in relazione anche al traffico stradale.