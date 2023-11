Il programma degli incontri di novembre

Prosegue nel mese di novembre con un ricco cartellone di iniziative rivolte a bambini, ragazzi e famiglie, tra cui incontri, laboratori e letture, la manifestazione “Piccola Artemisia cresce“ promossa dal Comune in collaborazione con varie associazioni. Di seguito il programma completo di questo mese: il 7 novembre ore 17-19 DSA-Doni Speciali Alternativi e altre ricchezze: laboratorio sul metodo di studio per i ragazzi della scuola secondaria di primo grado - Associazione Cre.A. - Creatività ed Apprendimento; 8 novembre ore 10-12 “Una Mamma Tira l’altra“. Incontro con la psicologa: attività rivolta a mamme in attesa e con bambini in età 0-12 mesi; ore 17-18.30 “C’era una volta…“: lettura e laboratorio esperienziale-creativo a sorpresa per bambini 0-6 anni con genitori - Coop. La Luce. Per informazioni e iscrizioni [email protected] - tel. 0583.954263.

Si continua con il 9 novembre ore 16.30-18.30 con il Laboratorio “Gioco e giocattoli - Giochi e balocchi“. Giochi di una volta e costruzione di giocattoli, per bambini dai 3 ai 6 anni e genitori - Associazione Cemea; 11 novembre ore 10-12 “Una Mamma Tira l’altra“. Incontro con la consulente babywearing: attività rivolta a mamme in attesa e con bambini in età 0-12 mesi. Il 13 novembre alle ore 17-19 è la volta di “Gruppo famiglie di origine con figli in affidamento“ - Cooperativa La Cerchia; il 14 novembre ore 17 “Atelier: lo spazio della dimensione creativa“: laboratorio per bambini dai 6 agli 11 anni a cura di Barbara Noci - Associazione Cemea; il 15 novembre ore 21.15-22.30 DSA - Doni Speciali Alternativi e altre ricchezze. Incontri con genitori e insegnanti - Associazione Cre.A Creatività ed Apprendimento.