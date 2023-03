Il programma completo degli eventi

Tutti gli eventi della Settimana sull’edilizia si svolgeranno in forma mista (in presenza e on line) e alcuni incontri saranno riconosciuti come crediti formativi per i professionisti del settore. Si parte domani, ore 14.45, con "La congruità della manodopera in edilizia. La contrattazione edile artigiana di II livello" relazioni di: Luciana Conti, Giuseppe Comanzo, Antonio Chiappini, Bianca Baron, Maurizio Ruini, Riccardo Masini. Domani sera, ore 21.15, tavola rotonda su Noi Tv: "Caos bonus. Opportunità e prospettive del settore costruzioni in provincia di Lucca", coordina Egidio Conca, con Marco Magnani, Francesco Belluomini, Fabio Nardini, Diego Ragghianti e Giulia Bertolucci.

Lunedì 20, ore 16.30-18, si parlerà di "Dal DPR 742013 al CIT il modello della Toscana in materia di esercizio, conduzione, controllo, manutenzione e ispezione degli impianti termici per la climatizzazione invernale ed estiva degli edifici. Prospettive e novità" con Paolo Pagliarani, Francesco Belluomini, Jonathan Magliozzi e Diego Prati. Giovedì 23, ore 16.30-18, ecco "Building automation: rendiamo intelligenti i nostri edifici" con Alessio Vannucci.

Venerdì 24, ore 16-18, si parlerà di "Direttiva europea sulle abitazioni. La prospettiva dell’efficienza energetica in edilizia" con Riccardo Masini, Ezio Ponzio, Giuseppe Comanzo, Fernando Sigchos Jiménez, Barbara Gatto e i parlamentari Antonio Iaria (Cinque Stelle), Erica Mazzetti (Forza Italia), Elisa Montemagni (Lega), Marco Simiani (Pd) e Riccardo Zucconi (Fratelli d’Italia).