Il progetto “Il mio paese conta“. Nuova iniziativa di Del Chiaro

"Il mio paese conta". Potere decisionale per scegliere priorità ed opere da realizzare, con un budget a disposizione nel bilancio del Comune. E’ il progetto lanciato dal candidato sindaco per il centrosinistra a Capannori Giordano Del Chiaro durante l’inaugurazione della sede del suo comitato elettorale a san Leonardo in Treponzio, in via di Tiglio 479, che diventerà il punto di riferimento per la zona sud. "Capannori è una città diffusa – ha dichiarato Del Chiaro - ovvero un territorio composto da 40 centri e senza periferia. Questa nostra particolarità è la nostra forza di cui essere orgogliosi, da valorizzare e potenziare. Per questo motivo un obiettivo che voglio realizzare, una volta eletto sindaco, sarà rendere concreto il progetto che abbiamo chiamato ‘Il mio paese conta!’, ossia un progetto di restituzione del potere decisionale su servizi, interventi e luoghi di comunità da realizzare ai paesi (che potrebbero essere raggruppati in base alle vecchie circoscrizioni), assegnando loro un apposito budget all’interno del bilancio comunale.

Attraverso un processo democratico di consultazione, i cittadini avranno voce nella scelta delle priorità per i lavori e i servizi nel proprio paese".

Taglio del nastro e altra sede inaugurata: "Sono molto contento di aprire questa sede a San Leonardo in Treponzio perché ritengo le aperture dei comitati elettorali un modo per semplificare il contatto con i cittadini, fornendo loro luoghi vicini dove poter esprimersi e fare richieste – dice Del Chiaro –. Qui siamo nella zona sud del territorio, un’area che esprime con forza i tratti caratteristici del nostro territorio, penso alla Mostra delle Camelie, al Lago della Gherardesca, alla sentieristica dei Monti Pisani, all’agricoltura sana e che sa guardare al futuro, e che pertanto merita di essere al centro di un progetto di valorizzazione dei nostri paesi, centrali per esprimere l’identità della nostra comunità e con cui condividere l’organizzazione di spazi e servizi".

"Il progetto mira proprio a restituire decisionalità ai cittadini, perché nessuno conosce meglio un luogo di chi ci vive, destinando anche una parte dei soldi in bilancio alle opere o servizi che saranno da loro decisi. Crediamo fortemente nel protagonismo delle persone e con questo progetto lo dimostriamo in concreto".

