Il progetto di Slurp. Lo sport per i bimbi

Attività ludico motoria per i piccoli delle scuole di infanzia di Capannori, Lunata, Carraia e Colognora. E’ il progetto "Il corpo e il movimento", promosso dall’associazione Slurp di cui fanno parte Soroptimist, Lions ‘Le Mura’ e Lions ‘Lucca Host’, Unione veterani dello sport, Rotary Club e Panathlon International Club Lucca, (dalle iniziali l’acronimo), con la collaborazione e il contributo del Comune di Capannori. L’attività ludico-motoria con istruttori specializzati per i bambini dai 3 ai 6 anni che frequentano le quattro scuole dell’infanzia dell’Istituto Comprensivo di Capannori ha preso il via ad inizio settimana. "Siamo molto contenti della ripresa di questo bel progetto educativo che consente di praticare attività motoria, soprattutto attraverso il gioco, già dalla scuola dell’infanzia e non solo a partire dalla scuola primaria - spiega l’assessore allo sport Lucia Micheli, - riteniamo che sia importante iniziare a praticare attività motoria fin dai primi anni, perché è fondamentale sia per il benessere psico-fisico che per lo lo sviluppo della socialità. Ringraziamo quaindi Slurp".

L’attività motoria, prevede esercizi finalizzati ad insegnare, in particolare, il coordinamento, le posture corrette, l’equilibrio e nel complesso è volta anche a migliorare l’autostima, l’autoefficacia e l’inclusione sociale favorendo così il bambino nella sua crescita globale.

M.S.