“Il problema Susini e ora quello Iren?. Serve un incontro“

Che succede a Sistema Ambiente? Se lo chiedono Massari (Fp Cgil) Lazzarini (Fit Cisl) e Marsili (Uiltrasporti). "Nella fase attuale, con il CdA pienamente operativo - affermano in una nota - , si rincorrono voci di corridoio relative a incomprensioni e malumori tra le parti societarie, nei confronti di Iren, tanto attesa, alla quale sembrava che la parte pubblica dell’Azienda volesse demandare sia le politiche occupazionali che le scelte strategiche per la raccolta dei rifiuti nella nostra città. Ritenendo irrinunciabile continuare ad avere relazioni sindacali corrette e proficue nell’interesse dei lavoratori/ici e dell’utenza, chiediamo immediatamente un incontro con tutte le parti interessate volendo sperare che dopo le note polemiche apparse nella stampa circa un non chiarito “problema Susini” non emerga anche un “problema Iren”".