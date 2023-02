Il primo regolamento per la tutela degli animali nel nome di Franca

Martedì scorso una delegazione dell’Associazione animalista locale "Arca della Valle" ha assistito al consiglio comunale durante il quale c’è stata l’approvazione all’unanimità del primo regolamento comunale per la tutela degli animali del Comune del Barga. Regolamento che è stato intitolato alla memoria di Franca Bonsignori di Barga, una delle fondatrici dell’associazione in difesa degli animali Arca della Valle.

"Istituire una regolamento comunale è stato uno dei primi obiettivi dell’associazione fondata nel 2009 – dichiara in proposito l’attuale Presidente Francesco Purini – Siamo soddisfatti nel vederlo finalmente deliberato e ci fa molto piacere sapere che tutti hanno ritenuto giusto dedicarlo a Franca Bonsignori, una fondatrice dell’associazione che poi l’ha presieduta per tanti anni fino alla sua scomparsa due anni fa".

Per l’occasione i volontari hanno poi scritto una dedica per ricordare a loro volta Franca Bonsignori ed esprimere gratitudine per il suo incessante operato nell’aiutare gli animali in difficoltà: "Siamo rimasti orfani del tuo sorriso e del tuo amore e rispetto verso tutti e tutto senza discriminazioni. 12 anni di volontariato con l’associazione Arca della Valle che hai fondato insieme a noi, per portare un messaggio chiaro e forte contro il maltrattamento e l’abbandono". Istituito inoltre il premio di poesia inedita "Io sono la tua voce", rivolto a tutti coloro che desiderano esprimere in poesia ciò che pensano e sentono nei confronti degli amici animali. La scadenza del bando è stata prorogata al 31 maggio e si può richiedere il bando scrivendo a [email protected] o scaricandolo dalla pagina fb o sito dell’associazione.