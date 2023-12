Il primo diploma musicale del Maestro è lo speciale dono alla Fondazione Puccini

Nel giorno dell’anniversario della nascita del Maestro Giacomo Puccini (22 dicembre 1858 – 29 novembre 1924) alla Fondazione è stato consegnato un graditissimo dono: il primo diploma conosciuto di Giacomo Puccini. L’omaggio è stato fatto da ITA Holding, società che ha supportato le iniziative della Fondazione in Italia ed all’estero negli ultimi anni e continuerà anche in futuro. Un bellissimo presente che va ad arricchire la collezione del Puccini Museum di proprietà della Fondazione Giacomo Puccini, e farà parte del fondo Celli. Si tratta del diploma dell’Istituto Musicale Pacini della comunità di Lucca rilasciato a Giacomo Puccini, in qualità di alunno dell’istituto, per essersi distinto nella Scuola di Organo ed assegnandogli il Primo premio. Il diploma è firmato dalle due autorità di riferimento dell’Istituto musicale, Cesare Bernardini, il Soprintendente, e Cesare Giorgetti, sindaco dell’epoca. La Fondazione Giacomo Puccini ringrazia A.Celli e Ita Holding per la sensibilità dimostrata con l’auspicio che altre aziende e/o privati seguano quest’esempio.