Il primo concerto pubblico. Evento a Palazzo Mansi

Domani la Sala della musica del Museo nazionale di Palazzo Mansi ospiterà una giornata internazionale di studi dal titolo Un’assemblea di musicisti. Le origini del concerto pubblico nella Parigi del 1725, organizzata dal Centro studi Luigi Boccherini nell’ambito de Il Settecento musicale a Lucca.

L’iniziativa, che intende celebrare il trecentesimo anniversario del primo Concert Spirituel parigino – una delle prime e più celebri rassegne pubbliche di musica in Europa – riunirà a Lucca alcuni tra i maggiori studiosi del settore, provenienti da istituzioni accademiche e culturali di prestigio internazionale: Centre de musique baroque de Versailles, Universidad Autónoma de Madrid, The British Library, Università degli Studi di Firenze, Università Roma Tre, Fondazione Centro Studi sull’Arte Licia e Carlo Ludovico Ragghianti. Un’occasione di confronto e approfondimento per comprendere meglio le radici del concerto moderno, ripercorrendo il momento storico cruciale – quello in cui la musica uscì dalle corti e dai salotti privati per diventare esperienza condivisa da un pubblico più ampio.

La giornata si articolerà in due sessioni. Quella della mattina, presieduta dal presidente del Centro studi Luigi Boccherini, Marco Mangani, inizierà alle 10 a proseguirà fino alle 13. In apertura l’intervento di Paolo Bolpagni (Fondazione Centro Studi sull’Arte Licia e Carlo Ludovico Ragghianti), che affronterà l’iconografia del concertista dal Rinascimento al Novecento; seguirà quello di Germán Labrador (Universidad Autónoma de Madrid), che analizzerà il rapporto di Luigi Boccherini con i primi concerti pubblici a Madrid; e di Bénédicte Hertz (Centre de musique baroque de Versailles), che approfondirà l’ideale accademico del ‘concertare’ nella Francia del Settecento. Nel pomeriggio, dalle 15.30 alle 18.30, sotto la presidenza di Barbara Nestola (Centre de musique baroque de Versailles), la riflessione proseguirà con Luca Aversano (Università Roma Tre), che illustrerà l’evoluzione del ‘concertone’ in Italia dalle feste del XVI secolo fino alle celebrazioni del Primo maggio; Sandra Tuppen (The British Library), che parlerà dei concerti di musica antica nella Londra del XVIII secolo; Benoît Dratwicki (Centre de musique baroque de Versailles), che presenterà profili, repertori e pratiche dei cantanti del Concert Spirituel; infine Matteo Giuggioli (Università Roma Tre) analizzerà le modalità di ascolto della musica nei concerti pubblici del XVIII secolo.

L.S.