Il prefetto riceve il comprensivo Puccini Dagli studenti il giornale della Memoria

Ieri mattina il Prefetto Francesco Esposito ha ricevuto a Palazzo Ducale le alunne e gli

alunni della classe IV dell’istituto Comprensivo G. Puccini (ex Lucca 4 di San Marco) , nell’ambito delle iniziative connesse al Giorno della Memoria. I piccoli studenti hanno illustrato al Prefetto alcuni cartelloni contenenti disegni e riflessioni che hanno fatto insieme agli insegnanti, con il contributo dell’Associazione Toscana Volontari della Libertà di Lucca, per ricordare quanto accaduto durante il secondo conflitto mondiale e la deportazione degli ebrei nei campi di concentramento. Nel corso dell’incontro il Prefetto ha donato a sua volta ai bambini una copia della Costituzione, soffermandosi in particolare sui principi fondamentali e sui valori dell’uguaglianza e della libertà. Per la Giornata del Ricordo quest’anno inoltre l’Istituto Storico della Resistenza ha organizzato un incontro con don Franco Cerri, già parroco di Lunata, ora a San Giusto in città, profugo da Zara nel 1948, uno dei 1200 esuli giuliano-dalmati con i nonni provenienti da Pola e Rovigno, che furono accolti al centro raccolta profughi del Real Collegio. Franco, nato nel ‘38, aveva 10 anni quando arrivò a Lucca, con la mamma e il fratello.