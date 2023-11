Il prefetto in visita alla Questura ha incontrato il personale degli uffici

Ieri mattina il Prefetto Giusi Scaduto, si è recata presso la Questura, dove ad accoglierla, era presente il Questore, Dario Sallustio, con tutti i Dirigenti.

Il Questore ha ringraziato per la visita e per la vicinanza dimostrata sin dal primo momento del suo insediamento nei confronti della Istituzione. Durante la visita, la dottoressa Scaduto ha avuto modo di conoscere il personale della Questura, ribadendo il poprio compiacimento per il sereno svolgimento, soprattutto sotto il profilo dell’ordine pubblico, delle recente edizione di Lucca Comics and Games.

Nel corso dell’incontro, che si è tenuto in un clima di grande cordialità, il Prefetto ha sottolineato l’importanza dello stretto e imprescindibile rapporto di collaborazione tra la Prefettura e la Questura, esprimendo gratitudine agli uomini ed alle donne della Polizia di Stato per il lavoro quotidiano che li vede impegnati nella lotta al crimine e nella prevenzione e repressione dei reati.

Nella foto un momento della visita del prefetto.