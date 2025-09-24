”Il Ponte a Ungaretti“. Il prof Sereni e la dedica ”E’ il poeta del Serchio il fiume gli appartiene“

"Ungaretti? Non è il primo ma è quello che ha celebrato il Serchio: il ponte sul fiume gli appartiene": Umberto Sereni (nella foto in alto), professore universitario e cultore del poeta nato a Alessandria d’Egitto non ha alcun dubbio: il nuovo ponte che deve essere inaugurato sul fiume deve essere intestato ad uno dei massimi cantori del secolo scorso che proprio ai fiumi della sua vita – Serchio, Nilo e Senna – dedicò una delle sue poesie.

"Ungaretti è figlio di lucchesi, nasce ad Alessandria d’Egitto, ma il padre è di San Concordio, era andato là per lavorare allo scavo del canale di Suez. La moglie lo raggiunse dopo ed era originaria di Sant’Alessio: sarà lei ad allevare Giuseppe dopo la morte prematura del padre e il poeta ricorderà più volte quanto la madre gli parlasse di Lucca la sera. Ungaretti cresce con il culto di Lucca che sente come una sorta di terra promessa".

Nato nel 1888, la raggiungerà però solo in età adulta.

"Sì, la prima volta, nel 1914, sarà a Viareggio e a Seravezza, mentre Lucca la vedrà solo nel 1919, alla fine della Grande Guerra a cui prenderà parte, e concepirà allora la poesia dedicata alla città".

Con i lucchesi avrà comunque un rapporto complicato.

"E’ un rapporto complicato, lo scrive pure definendoli anche crudeli. I lucchesi hanno il culto del luogo di origine ma anche la passione di conquistare il mondo. Li troverà anche in Brasile dove andrà a insegnare, Ungaretti conserverà sempre una grande attenzione per gli emigrati lucchesi, che evadono da Lucca, troppo chiusa, ma si portano comunque dietro la città".

Lucca comunque lo fece cittadino onorario.

"Accadde nel 1958, ma lui si è sempre sentito lucchese e lo ha sempre ribadito. Oltretutto, secondo le norme che regolavano le legazioni all’estero, nascere in una casa di italiani in Egitto era considerato come nascere nel Comune di origine della famiglia".

Come valuta la scelta di coinvolgere gli studenti nella rosa dei nomi per l’intitolazione?

"La scelta di coinvolgere le scuole mi è parsa intelligente: i giovani vanno fatti partecipare. L’inaugurazione è un momento alto e se poi hanno la fortuna, come sono certo, di avere bravi insegnanti, avranno l’occasione di conoscere la storia di Ungaretti".

Lei da tempo sostiene che Ungaretti vada recuperato alla memoria cittadina più di quanto non lo è già.

"Lo dico da oltre 20 anni: rivendico il merito di aver ritrovato la tipografia che pubblicò la sua prima raccolta di poesia, Il Porto Sepolto, ad Udine dove sono riuscito a far affiggere una targa. Quella raccolta, nella sua seconda edizione stampata a La Spezia, vide la prefazione di Benito Mussolini".

Come nasce la loro vicinanza?

"Ungaretti era il corrispondente da Parigi de Il Popolo d’Italia, il giornale fondato da Mussolini, il suo fascismo, comunque, gli porterà più problemi che vantaggi e scatenerà a fine Secondo conflitto invidie e gelosie che inizialmente generarono la perdita della sua cattedra universitaria, poi fortunatamente ritrovata. Si dice che la sua vicinanza a Mussolini gli abbia impedito di avere anche il Nobel per la letteratura, ma ci si dimentica che scrisse poesie anche per i partigiani: era una voce libera. E se Ungaretti fosse vivo, oggi sono sicuro fremerebbe di indignazione per il massacro di Gaza: è una figura di grande attualità con la sua poesia".

Fabrizio Vincenti