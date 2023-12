Il piano dei lavori fatti nei plessi. C’erano sempre 28 bagni alla turca

E’ stato presentato nel corso dei lavori della commissione politiche formative in forma congiunta con la commissione lavori pubblici, la situazione relativa agli interventi effettuati dall’amministrazione comunale agli edifici scolastici del territorio nel corso di quest’anno.

L’assessore all’istruzione Simona Testaferrata ha illustrato i principali lavori fatti. Tra questi anche la sostituzione di ben 28 bagni alla turca, sopravvissuti a un passato lontano, con più moderni wc. Per quanto riguarda gli asili nido, sono terminati i lavori per la realizzazione di un impianto di climatizzazione a “Lo Scoiattolo” in centro storico per un valore di 70.000 euro, sono stati revisionati, e sostituiti dove necessario, i fancoil di tutti gli asili nido (90.000) e realizzati gli impianti di climatizzazione nei dormitori dei nidi Arcobaleno di San Marco, Acquario di San Concordio, Gulliver di Ponte a Moriano. Da Lucca Riscossioni e Servizi sono state inoltre installate pale a soffitto per il refrigerio estivo. E’ in corso di affidamento l’appalto per i lavori che serviranno a installare un nuovo generatore di calore e un impianto di climatizzazione all’asilo nido “Kirikù” della Cappella Bassa: l’importo è di 105.000 euro e l’intervento è previsto la prossima estate. Infine all’asilo nido “Il Pulcino” di San Vito presto inizieranno i lavori per il rifacimento dei servizi igienici con abbattimento delle barriere architettoniche e la realizzazione di un impianto di climatizzazione (costo previsto di 75.000 euro e intervento previsto in estate). Tra i tanti interventi all’Istituto comprensivo Lucca Centro Storico sono terminati i lavori di restauro della porzione ovest del tetto e delle facciate della scuola dell’infanzia-primaria “Il Girasole-Dante Alighieri” ed è stato realizzato un sistema di areazione e illuminamento del laboratorio al piano terzo (145.000 euro). La prossima estate sarà realizzato un nuovo ascensore nella medesima scuola (85.000 euro).

La scuola dell’infanzia e primaria “Il Giardino-Pascoli” è oggetto di adeguamento antincendio e eliminazione vulnerabilità sismica (500.000 euro): l’intervento sarà terminato entro la prossima estate. Sempre in questa scuola è stato rifatto il portone d’ingresso che affaccia su via del Giardino. All’Istituto comprensivo Lucca 2 “Giuseppe Ungaretti” è stato rifatto il tetto della scuola primaria di Sorbano del Vescovo (242.200 euro).