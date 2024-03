Il piano degli interventi per il fiume Serchio tra Piana e Garfagnana

Il Consorzio di Bonifica Toscana Nord ha adottato nei giorni scorsi un nuovo strumento di pianificazione dei lavori che servirà a migliorare la gestione del reticolo idraulico e ridurre il rischio. Si tratta del Piano scavi con valenza pluriennale, la cui ideazione era stata presentata in sede di assemblea consortile a dicembre dal presidente Ismaele Ridolfi. Per quanto riguarda il Serchio sono previsti tre lotti di escavazione e risagomatura all’interno del tratto Anchiano-Socciglia per 110mila euro nel 2024. Si prosegue nel 2025 anche su Ponte di Campia e si conclude nel 2026 con il terzo lotto. Previsto anche un intervento triennale che riguarda l’incremento della capacità di deflusso del corso d’acqua per agricoltura e irrigazione nella zona della Piana di Lucca per il Canale Nuovo in amministrazione diretta. Circa mezzo milione di euro è destinato nel 2024 a interventi puntuali.