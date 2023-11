”Il percorso venga sviluppato in commissione“

Sul futuro del servizio idrico lucchese, interviene la consigliera comunale del Pd Chiara Martini che ritiene "fondamentale che il percorso venga sviluppato e condiviso in commissione. Della qualle ho chiesto di far parte perché ritengo importante seguire il percorso che porterà alla decisione sul futuro dell’acqua a Lucca, considerata la scadenza di Geal; l’acqua è la ricchezza di Lucca da sempre, ne dipende la salute dei cittadini ed è occasione per avviare politiche rispettose dell’ambiente che non possiamo più rimandare, si pensi alle fognature".

Prosegue Martini: "Rispetto al lavoro che incombe, è importante che il percorso venga avviato sgombrando il campo da scelte fatte a monte, fuori dalla commissione stessa o attraverso percorsi a oggi non praticabili dalle normative vigenti, per questo che abbiamo chiesto di partire dall’ascolto del sindaco, che il presidente della Commissione Stefano Pierini ha convocato per capire la sua posizione rispetto al tema".

Secondo Martini, inoltre, "la commissione dovrà coinvolgere gli uffici del Comune che si occupano di società partecipate, per evitare di intraprendere strade parallele".

Martini afferma che il primo ente da ascoltare sarà l’Autorità idrica toscana "che servirà alla commissione per delineare il perimetro entro il quale muoversi; proseguiremo con Geal, Acque spa e Gaia spa e se necessario anche altre società".