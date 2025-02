Il Pd: "Favorevoli alla proroga Geal"

"La proroga Geal può favorire la riunificazione dell’acqua della Piana di Lucca e per questo siamo favorevoli. L’acqua è un bene prezioso, di tutti, e siamo profondamente convinti che la sua gestione deve essere una gestione pubblica": il Pd di Capannori e Porcari si schiera al fianco della proroga delle concessioni idriche sino al 2027 che oggi andrà in votazione in consiglio regionale. Che ne siamo convinti lo dimostrano i fatti: abbiamo già votato nei Consigli Comunali la ripubblicizzazione della gestione dell’acqua".

"Riteniamo la proroga una scelta compiuta a favore dei nostri territori – si legge nella nota – perché ci dà modo di valutare più strade, visto il percorso di ripubblicizzazione in corso dentro Acque che gestisce il servizio idrico dei Comuni della Piana, e fare scelte con maggiore prospettiva futura. Prorogare oggi Geal significa pensare non solo a Lucca, ma offrire nuove opportunità a tutta la Piana e alla Costa più in generale, dove potrebbe nascere una seconda società pubblica e non relegare Gaia all’eccezione che conferma la regola. Le azioni di oggi non vanno quindi lette fini a se stesse, ma dentro una cornice più ampia, che dà voce a una progettualità sulla stessa lunghezza d’onda di chi si esprime in modo contrario alla proroga".