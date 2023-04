Il Pd di Pieve Fosciana è “rinato“ Ricostituito da poco il circolo locale dopo che era rimasto senza guida

E’ stato ricostituito a Pieve Fosciana il Circolo del Partito Democratico, anche se sul momento non ha ancora una sede propria in paese, con segretario Viviano Toni, nativo di Cerretoli di Castelnuovo, geometra, una persona giovane, ma esperta, avendo ricoperto anche la carica di assessore comunale a Castelnuovo, prima di andare ad abitare a Pieve Fosciana, dove da anni risiede con la famiglia. "Ho accettato l’incarico - ha commentato Viviano Toni - dopo che per diverso tempo il Circolo era rimasto di fatto senza una guida e senza un consiglio direttivo. Ora siamo ripartiti e già con il tesseramento abbiamo avuto un significativo incremento di iscritti e oltre un centinaio hanno preso parte alle recenti primarie del Pd per la designazione del segretario nazionale e il risultato è stato di sostanziale parità tra la Schlein e Bonaccini. Presto inizieremo a fare il tesseramento 2023. A questo proposito invito chiunque voglia iscriversi a prendere contatto con il sottoscritto o con altri tesserati. L’obiettivo sarà quello di riprendere a fare politica e prendere posizione sui grandi temi che riguardano il nostro territorio. Insomma, vorremmo riavvicinare fattivamente i cittadini alla politica attiva".

Il Circolo Pd di Pieve Fosciana ha individuato qualche problematica prioritaria sul territorio comunale? "Alcune di queste sono già in fase di realizzazione e progettazione, grazie alla efficiente Amministrazione del sindaco Francesco Angelini, come i lavori di sistemazione e messa in sicurezza delle strade e strutture pubbliche, adeguamento degli impianti sportivi, ampliamento dei cimiteri e il recentissimo avvio dei lavori al lago di Pontecosi. C’è sul tavolo ancora il problema scottante del struttura ormai fatiscente in cemento armato che avrebbe dovuto diventare negli anni Ottanta del secolo scorso il complesso termale pievarino. Ci sono stati tanti errori nel passato, non certo nostri, ma ora il complesso risulta irrimediabilmente inutilizzabile e la struttura va abbattuta. Come Circolo daremo una mano all’Amministrazione comunale per trovare una soluzione tramite nostri rappresentanti in Regione. L’obiettivo primario è la demolizione della struttura e la riqualificazione ambientale del luogo".

Dino Magistrelli