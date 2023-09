Domenica alle 17.30 nella sala Colombo in via del Giardino a Barga l’incontro “Il patrimonio dei boschi. Come salvaguardarlo?“ per dialogare sulla salvaguardia dei boschi e sul rapporto fra l’uomo e il bosco. Lo organizza il gruppo Custodi degli alberi e del suolo secondo il quale in epoca di crisi (economica, climatica, dei suoli e della biodiversità) dobbiamo imparare a convivere col bosco in un modo nuovo per trarre da esso quello che ci è necessario senza rischiare di intaccare le basi della sua rigenerazione. All’incontro invitati esperti di varia provenienza e linee di pensiero.